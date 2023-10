EY SLT nella doppia omologa per il gruppo Cherubini

Francesco Marotta









Lo studio legale e tributario di EY, con un team guidato dal partner Francesco Marotta (nella foto) e formato da Lorenzo Parroni e dalle manager Annalinda Costanzo e Federica Sidoti, ha ottenuto da parte del Tribunale di Roma l’omologa di due Concordati Preventivi paralleli che hanno condotto al risanamento dello storico marchio Cherubini, attivo nella distribuzione e commercializzazione di strumenti musicali, entrato in crisi a seguito della pandemia del 2020.



Le due procedure di Concordato fondate sulla continuità indiretta e sulla dismissione degli asset no-core, sono state strutturate in modo da condurre al risanamento complessivo del Gruppo, ancorché non vi fosse - nella disciplina pre-vigente al Codice della Crisi di Impresa - alcuna norma specifica sul Concordato di Gruppo.



Il provvedimento di omologazione della procedura di Musical Cherubini S.r.l. è stato emesso dal Tribunale di Roma il 9 febbraio 2023, mentre quello della Cherubini S.r.l. è intervenuto lo scorso 11 ottobre 2023.



Il Tribunale aveva nominato come Commissari Giudiziali la Dott.ssa Tatiana Massimi in Musical Cherubini e la Dott.ssa Maria Landolfi in Cherubini S.r.l.; nel provvedimento di omologa per entrambi i concordati è stato nominato come Commissario Liquidatore per gli asset no-core l’avv. Andrea Abatecola.