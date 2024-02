EY SLT con Poste Italiane nella partnership con Italtrans per servizi innovativi di fresh food delivery

Renato Giallombardo, Annachiara Mastellone

EY Studio Legale Tributario ha affiancato il team degli affari legali di Poste Italiane composto da Marianne Bonsignore (responsabile diritto societario e corporate) e Lorenzo Tedeschi (responsabile diritto societario e operazioni straordinarie) sotto il coordinamento del Responsabile Affari Legali Andrea Sandulli nella costituzione di una joint venture societaria tra MLK Deliveries S.p.A. (società del gruppo Poste Italiane, attiva nel settore delle consegne a domicilio per l’e-commerce tramite servizi di delivery innovativi) e Mazzocco S.r.l. (società del Gruppo Italtrans che opera come corriere refrigerato nazionale). L’operazione è stata posta in essere mediante costituzione di un veicolo societario che erogherà in Italia servizi evoluti di consegna dedicati al segmento dei prodotti alimentari freschi nel mercato e-commerce B2C e/o delle spedizioni schedulabili, attraverso una rete di logistica e trasporto a temperatura controllata. Lo studio legale e tributario di EY ha agito per MLK Deliveries con un team guidato da Renato Giallombardo (nella foto), Partner leader M&A e Private Equity, e composto dal Senior Manager Luca Spagna e dalla Manager Annachiara Mastellone (nella foto). Mazzocco S.r.l. è stata assistita da Michele Marocchi dello Studio Legale BCMS.