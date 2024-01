Facchini Rossi Michelutti: Andrea Prampolini entra con la qualifica di partner

Andrea Prampolini

Lo studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti conferma il percorso di crescita e di ricerca di eccellenza professionale con l’ingresso in qualità di partner dell’avvocato e dottore commercialista Andrea Prampolini (foto), a partire dal 2 gennaio.

Andrea Prampolini è un professionista con un’esperienza ultraventennale in primari studi italiani nella fiscalità domestica e internazionale. Ha sviluppato competenze specifiche e articolate in ambito di reddito di impresa, tassazione dei gruppi, fusioni, acquisizioni e riorganizzazioni nazionali e internazionali. Ha, inoltre, maturato una rilevante esperienza nelle procedure di definizione di controversie tributarie in fase pre-contenziosa e nel contenzioso tributario.

“Siamo molto soddisfatti dell’ingresso di Andrea Prampolini – hanno affermato Francesco Facchini, Luca Rossi e Riccardo Michelutti – un professionista di riconosciuta competenza e consolidata esperienza che siamo certi contribuirà in modo significativo al già rilevante percorso di crescita del nostro Studio, confermando il ruolo dello Studio come polo di attrazione per risorse di elevato profilo professionale.”

Con questo nuovo ingresso, lo Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti può contare oggi su un gruppo formato da circa 40 professionisti di cui 8 partner - Francesco Facchini, Luca Rossi, Riccardo Michelutti, Marina Ampolilla, Giancarlo Lapecorella, Stefano Massarotto, Francesco Capitta e Andrea Prampolini.