Fallimento, prevalenza del sequestro preventivo sulla procedura fallimentare









Penale – Reati tributari – Misure cautelari - Sequestro preventivo – Rapporti con il fallimento dell’impresa - Carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca - Avvio della procedura fallimentare - Prevalenza del vincolo penalistico

In materia di rapporti tra sequestro preventivo in ambito di reati tributari e fallimento dell’impresa da essi coinvolta il sequestro preventivo prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della procedura concorsuale. Ne consegue che l’avvio...