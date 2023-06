Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito di Valeria Cianciolo

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/ 2023

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/ 2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1.Congedi parentali per il convivente more uxorio davanti alla Consulta

2.Le violenze e i tradimenti quali criterio per la determinazione dell'assegno divorzile

3.Nessuna connessione forte fra domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito

4.Bene dato ...