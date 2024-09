Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Accettazione dell’eredità e prova della qualità di erede

2. I requisiti del reato di maltrattamenti

3. Elementi negoziali introdotti dai coniugi negli accordi di separazione

4. Nullità del contratto di rendita vitalizia per...