Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Affidamento alternato paritario

2. Percorso di rieducazione del minore

3. Procedura di liquidazione del patrimonio per una donna separata

4. L’amministrazione di sostegno istituto di elezione per la tutela della persona inferma...