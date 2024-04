Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Coordinazione genitoriale per superare il conflitto e collocamento alternato e paritario dei figli

2. Lo strumento della consulenza tecnica nel contrasto alla violenza domestica

3. L’accertamento del comportamento illecito del sex-offender...