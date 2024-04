Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2023/ 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1-2. Assegno divorzile e indipendenza economica del coniuge richiedente

3. Disabili e permesso mensile retribuito

4. Annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore

5. Nomina di erede universale ed ...