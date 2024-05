Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

S i segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Riparto di giurisdizione tra giudice italiano e giudice straniero e contributo al mantenimento del figlio minore residente in Italia

2. Cessazione per morte del comodatario del contratto di comodato

3. 4. Sospensione degli incontri, provvedimenti...