Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Status dei figli di due donne nati a seguito di PMA all’estero alla Consulta

2. Adozione in casi particolari per i bimbi nati da PMA

3. I giustificati motivi per la modifica delle condizioni

4. Regime di frequentazione del figlio...