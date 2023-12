Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Divisio inter liberos

2. Donazione nulla e termine per l’usucapione del bene donato

3. Fondo precostituito a fini di studio e potere del giudice di verificazione della spesa

4. Sull’inammissibilità delle domande svolte dal convenuto/resistente tardivamente

5. Rigetto della domanda di modifica...