Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Competenza del giudice nel diritto di visita dei nonni

2. Natura interinale e provvisoria del provvedimento che sospende la responsabilità genitoriale

3. Nomina di un curatore per il minore e domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c.

...