Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Decorrenza della revoca del mantenimento

2. Diritto all’istruzione dell’alunno disabile e concorso degli enti locali

3. Accesso ad una denuncia di successione e autorizzazione del g. o. competente

4. Ammonimento e potere discrezionale...