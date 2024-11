Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Prova dell’infedeltà attraverso le dichiarazioni rilasciate al CTU

2. Presupposti per la divisione e l’autorizzazione alla vendita dell’immobile in sede di divorzio

3. Diritto del genitore convivente ad agire direttamente per richiedere il contributo...