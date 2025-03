Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024 e 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

Casa familiare in comproprietà fra i coniugi ed interesse del minore

Tradimento, addebito e mantenimento

Donazione indiretta madre e figlia e ingiuria grave

Validità dei trasferimenti immobiliari in sede di separazione e riconciliazione...