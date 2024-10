Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Annullamento del matrimonio e disforia di genere

2. Negozio di destinazione e azione revocatoria

3. Adozione mite e diniego alla dichiarazione dello stato di adottabilità

4. Pronunzia dell’A.G. straniera extracomunitaria e...