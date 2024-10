Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Conferma dell’ordine di protezione emesso inaudita altera parte

2. Decadenza dalla responsabilità genitoriale per il padre violento e assente

3. Azione di spoglio e detenzione sine titulo

4. Scopo dell’affido temporaneo etero-familiare...