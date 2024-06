Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti

2. Collocamento di messa in sicurezza del minore

3. Revocatoria del trust e beni in comunione legale

4. Infortunio sportivo subito da uno studente

5. Abuso...