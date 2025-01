Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Mancato pagamento dei tributi successori da parte del curatore dell’eredità giacente

2. Sentenza ecclesiastica di nullità e trasferimento di quote sociali in sede di accordo di separazione

3. Danno da illecito familiare alla figlia adottiva

4. Convivenza...