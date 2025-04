Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Casa familiare e IMU

2. Divorzio breve e agevolazioni fiscali cd. “prima casa”

3. Trust e imposta sulle successioni

4. Trasferimenti immobiliari a favore dei figli e agevolazioni fiscali

5. Imposta sulle donazioni relativa...