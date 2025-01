Fasweb completa l’acquisizione di Vodafone Italia

Fastweb S.p.A., parte del gruppo Swisscom ha concluso l’acquisizione di Vodafone Italia.

L’operazione da 8 miliardi di euro su base debt and cash free, ha l’obiettivo di fondere Vodafone Italia con Fastweb.

Vodafone Italia e Fastweb uniranno infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, competenze e capacità complementari per creare un’azienda leader in un mercato con notevoli opportunità di crescita.

Legance ha assistito Fastweb e Swisscom, con un team multidisciplinare guidato dai partner Filippo Troisi, Francesco Florio e Laura Li Donni e composto dal managing associate Walter Campagna,dal senior associate Paolo Piccirilli e dagli associate Emilio De Niro, Luigi Gaudiosi e Elettra Prati per i profili M&A.

Gli aspetti regulatory, IT e Golden Power sono stati seguiti dal partner Valerio Mosca con il senior associate Carlo Corazzini e l’associate Margherita Carere mentre quelli labour dal counsel Marco D’Agostini con il managing associate Daniele Dellacasa. I profili IP sono stati seguiti dalla partner Monica Riva con il senior associate Carlo Polizzi e l’associate Andrea Bardi.

Travers Smith ha assistito Swisscom per gli aspetti relativi ai profili di diritto inglese.

McDermott, Will & Emery ha assistito Swisscom in qualità di advisor fiscale con un team composto dai partner Andrea Tempestini, Alessio Persiani e Giuseppe Mazzarella e composto dagli associates Mauro Pisano, Michele Mantiero, Giovanni Sajeva e Sara Piccinni.

BonelliErede ha agito al fianco di Swisscom per i profili antitrust dell’operazione con un team guidato dal partner Claudio Tesauro e composto dagli associate Andrea Luigi Montini e Riccardo Cavalli, nonché da Filippo Moroni e Linda Cavallo.

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito Swisscom per gli aspetti antitrust, con un team guidato dai partner Veronica Pinotti, Katarzyna Czapracka, Mark Powell, e dal local partner Martino Sforza e dal senior associate Tommaso Poli.

Vodafone è stata assistita da Slaughter and May e da Advant NCTM, con un team composto dai partner Vittorio Noseda, Matteo Trapani, Lucia Corradi, Jacopo Arnaboldi e dalla managing associate Chiara Venditti e dall’associate Emanuele Mirra. Per la parte antitrust, Vodafone è stata assistita da Linklaters, con un team composto da Annamaria Mangiaracina (Partner), Stefano Baldi (Managing Associate) ed Enrico Salmini Sturli (Associate).