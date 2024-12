Fermo amministrativo illegittimo, niente risarcimento per ansie e stress

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 27343/2024) nell’ipotesi di illegittimo fermo amministrativo del proprio veicolo, il danno non patrimoniale, pur quando lamentato per lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere...

