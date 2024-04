Fieldfisher apre una sede diretta a Milano

Alessandro Mulinacci

Lo studio legale europeo Fieldfisher annuncia l’apertura di Fieldfisher Italy, con sede a Milano, operativo dall’8 aprile 2024.

Lo studio italiano è una STA (Società tra Avvocati) ed è parte integrante dello studio europeo Fieldfisher LLP. Inizialmente sarà composto da cinque soci, sei directors e 15 tra avvocati e commercialisti, per un totale di 26 professionisti. Avrà sede nel centro di Milano, nei pressi del Duomo. Il team sarà guidato da Alessandro Mulinacci, in qualità di Country Managing Partner, e comprenderà i soci Diego Rigatti, Ettore Bonaccorsi, Michele Ghiringhelli e Giuseppe Limido.

I servizi ai clienti si concentreranno inizialmente negli ambiti di corporate e M&A, energy, contenzioso, proprietà intellettuale, transfer pricing e fiscalità, per le quali i professionisti sono molto apprezzati anche nel mercato locale, avendo assistito numerosi clienti di primario standing. I partner italiani, che in precedenza hanno già collaborato con Fieldfisher, sono abituati a lavorare in modo integrato con i loro colleghi internazionali su questioni transfrontaliere. Questa collaborazione non potrà che aumentare con l’apertura della sede italiana.

La decisione di aprire una sede diretta arriva dopo che Fieldfisher LLP ha terminato il suo accordo con il suo precedente partner locale in Italia. L’Italia è un mercato importante per Fieldfisher e continuerà a essere parte integrante della sua strategia di crescita europea.

Robert Shooter, Managing Partner di Fieldfisher LLP, ha dichiarato: “Abbiamo una conoscenza di lunga data nel mercato italiano, avendo assistito clienti in tutti i settori e consolidato forti relazioni commerciali. Con una presenza diretta in Italia, vogliamo concentrarci e investire ulteriormente sul Paese, rendendo la nuova realtà professionale italiana parte integrante della nostra piattaforma europea. Questo sarà estremamente vantaggioso per i clienti italiani, che potranno beneficiare delle nostre capacità integrate cross-practice e cross-border e dell’approccio collaborativo che apporteremo ai nostri servizi ai clienti. Sono lieto che Alessandro e il suo team si uniscano a noi nell’intraprendere il nostro prossimo capitolo con Fieldfisher Italia. Sono il team giusto per aiutarci a realizzare le nostre ambizioni in questo importante mercato”.

Alessandro Mulinacci, Managing Partner di Fieldfisher Italia, ha dichiarato: “Sono lieto di aprire la sede italiana di Fieldfisher con un team eccezionale di avvocati e commercialisti. Nella nostra precedente esperienza professionale abbiamo già lavorato insieme ai colleghi di Fieldfisher per diversi anni e ora siamo lieti di lavorare come un’unica realtà a beneficio dei nostri clienti. Nel nostro nuovo studio italiano - Fieldfisher Italy STA S.r.l. -, saremo in grado di combinare la nostra esperienza locale con la portata globale di Fieldfisher per offrire un servizio veramente completo ed integrato ai nostri clienti italiani esistenti e futuri.”.

Recentemente, nell’ambito della sua espansione europea, Fieldfisher è entrato in Austria, con l’apertura di un ufficio a Vienna nel giugno 2023. Nel 2022 ha aperto il suo quinto ufficio in Germania, con il lancio di Fieldfisher X, una business unit specializzata in controversie di massa a Berlino. La rete internazionale dello studio si estende attualmente su 12 Paesi in Europa e nel mondo e conta complessivamente 1.700 professionisti.