Fieldfisher e Pavia e Ansaldo per l’ingresso di Margraf in Marmi Vrech e la creazione di una leadership nel settore della nautica di lusso

Chiara Andreotti, Cristiano Piroli









Margraf S.p.A., società leader nel settore dell’estrazione, lavorazione e commercializzazione del marmo, ha acquisito una partecipazione di controllo dell’azienda di Marmi Vrech G. S.r.l., appositamente conferita in una omonima newco, la Marmi Vrech S.r.l., realtà di successo a livello internazionale nella lavorazione del marmo per il settore megayacht e navale.



L’operazione è finalizzata alla creazione di una alleanza strategica nel settore della nautica di lusso.



Margraf è stata assistita in tutti gli aspetti legali contrattuali e societari, dallo studio legale Fieldfisher, con un team guidato dal Partner Fabrizio Filì e dal Senior Manager Alberto Assirelli. Gli aspetti economici sono stati invece curati da Deloitte Financial Advisory, con un gruppo di lavoro integrato composto dai Partner Lorenzo Parrini e Andrea Zen, dal Director Graziano Paliotta e dal Manager Giorgio Dalla Vigna.



Marmi Vrech è stata assistita dallo studio Pavia e Ansaldo, con un team composto dal Partner Daniele Carminati, dalla Counsel Chiara Andreotti e dal Senior Associate Cristiano Piroli e per gli aspetti labor e real estate, rispettivamente dalla Partner Valentina Simonelli e dal Senior Associate Saverio Schiavone. Per gli aspetti finanziari, l’operazione è stata gestita da Scouting Capital Advisors, con i financial advisors Filippo Bratta (Managing Partner), Richard Pratissoli (Director) ed Eleonora Preto (Analyst). Infine, lo studio commerciale Magurano Rossini e Associati ha curato gli aspetti fiscali della transazione per conto dei venditori, con un team composto dal Socio Maurizio Rossini e dall’Associate Marta Dagli Orti.