Fiera Milano acquisisce la maggioranza di Expotrans. Gli studi legali.

Simone De Carli, Emilio Bettaglio

Fiera Milano, azienda italiana quotata in Borsa tra i principali operatori integrati globali nel settore fieristico e congressuale, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Expotrans, primario operatore nel settore dei servizi di logistica e trasporto per fiere, esposizioni ed eventi dal vivo, con operazioni in Italia e a livello internazionale. La transazione mira a rafforzare il posizionamento di Fiera Milano nei servizi espositivi ad alto valore aggiunto.

ADVANT Nctmha assistito Fiera Milano, come advisor legale, con un team composto da Simone De Carli (foto, a sinistra), Marianna Loprevite, Giacomo Calanna, e Kpmg come advisor finanziario.

Per Fiera Milano hanno seguito l’operazione i team interni di business development, con Andrea Sozzi ed Enrico Mastroianni, il team finance, con Massimo De Tullio e Pierpaolo Valfrè, e quello legal con Gabriele Ciocchetti.

Giliberti Triscornia e Associati ha assistito Expotrans per gli aspetti legali con un team guidato da Emilio Bettaglio (foto, a destra), coadiuvato da Emiliano Zanfei e Leonardo Spinadin.

Vitale ha assistito Expotrans come financial advisor con un team composto da Massimo Insalaco, Giammarco Maria Pellegrino e Michele Maggioni.