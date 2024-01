Finalizzato l’ingresso di BDT & MSD Partners in IMA. Gli studi coinvolti

Michael Immortino, Leonardo Graffi, Corrado Borghesan, Filippo Modulo

Si è chiusa l’operazione di investimento in IMA da parte di alcuni fondi affiliati a BDT & MSD Partners, banca d’affari costituita per soddisfare le esigenze specifiche di imprenditori e investitori strategici di lungo termine. BDT & MSD Partners ha acquisito la partecipazione in IMA da BC Partners, un fondo di private equity internazionale. La famiglia Vacchi continuerà a controllare la quota di maggioranza della holding controllante IMA.

Fondata nel 1961, IMA progetta e produce linee complete di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, cosmetici, tè, caffè e altri prodotti alimentari, nonché soluzioni per la mobilità elettrica. La società è presente in oltre 80 Paesi e ha registrato un fatturato di circa 2 miliardi di euro nel 2022.

Chiomenti ha assistito BDT & MSD Partners con un team multidisciplinare guidato dai partner Filippo Modulo (in foto), Salvo Arena e Corrado Borghesan (in foto) insieme a Maria Vittoria Marchiolo, Maria Laura Zucchini e Filippo Maria Pietrosanti per i profili corporate – M&A. Gli aspetti fiscali connessi, inter alia, con la strutturazione dell’operazione sono stati seguiti dal partner Raul-Angelo Papotti unitamente a Antonino Guida, Andrea Basi e Margherita Pittori.

White & Case ha assistito IMA e i suoi azionisti con un team guidato dai partner Michael Immordino (in foto) e Leonardo Graffi (Londra e Milano) (in foto). Il team ha incluso i partner Alessandro Seganfreddo (Milano) e Caitlin Powell Gimpel (Milano e Chicago), insieme agli associate Edoardo Avato, Valerio Bianchi, Daniele Pojani, Roberta Monasterolo e Lucia Onofri (tutti dell’ufficio di Milano). Gli aspetti finanziari sono stati curati da un team che ha incluso professionisti degli uffici di Milano e Londra e che ha compreso i partner James Greene (Londra) e Evgeny Scirtò Ostrovskiy (Milano e Londra), insieme all’associate Alessio D’Alessandro (Milano). Gli aspetti antitrust e gli aspetti relativi ai Foreign Direct Investments sono stati curati dai partner Orion Berg (Parigi) e Tilman Kuhn (Bruxelles), insieme agli associate Cornelius Börner, Elisa Coppo and Tommaso Poli (tutti dell’ufficio di Bruxelles).

Poggi & Associati ha agito in qualità di lead financial advisor supportando il top management della società nell'ideazione e nella realizzazione dell'operazione. Il team di Poggi & Associati è stato guidato dal name partner Luca Poggi, dai partner Emanuele Gnugnoli e Alessandra Dalmonte, dal senior associate Massimo Castiglioni e dall’associate Tommaso Sacchi.

Kirkland & Ellis ha assistito BC Partners con un team che ha incluso i partner Tom Bartram, David Higgins, Henry Birch, Sally Evans, Matthew Sinclair-Thomson, Shahrzad Sadjadi and Mavnick Nerwal, and associates Sophie Thomas and Samantha Jones.

Lo Studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti FRM ha assistito BC Partners e IMA Group relativamente agli aspetti fiscali dell’operazione con un team formato dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla e dai senior associate Armando Tardini Lino Ziliotti.

Lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha prestato assistenza fiscale in relazione allo svolgimento della vendor due diligence, con un team coordinato da Fabrizio Colombo e composto da Giulio Tombesi, Federica Sgarzani e Gabriella Terracciano.