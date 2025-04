Finito il sequestro dell’immobile abusivo nuova notifica dell’ordinanza di demolizione

Qualora l’immobile abusivo di cui era stata ingiunta la demolizione sia sottoposto a sequestro penale, una volta cessato questo, il Comune deve nuovamente notificare al soggetto interessato l’ordinanza demolitoria già adottata, concedendogli un nuovo termine per ottemperarvi, oppure emetterne un’altra. Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (sentenza n. 116 del 2025) in riforma della sentenza del Tar Palermo n.1676 del 2022.

L’antefatto

La vicenda trae...