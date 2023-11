FIVELEX cresce nell’amministrativo con Antonio Papi Rossi

FIVELEX nomina un nuovo Partner: si tratta di Antonio Papi Rossi, professionista che vanta un’esperienza trentennale nell’assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, in materia di diritto amministrativo, maturata presso primari studi italiani e internazionali, e che da anni collabora con FIVELEX.



Assieme ad Antonio Papi Rossi entrano in FIVELEX Nicola Ferrante, senior associate, e Maria Gabriella Marrone, junior associate.



La partnership di Antonio Papi Rossi e l’ingresso del suo team consentono di consolidare un rapporto di collaborazione pluriennale di grande soddisfazione per FIVELEX, in un’area di importanza e da sempre presente nell’assistenza alla clientela dello Studio.



“Antonio è da anni al nostro fianco, è un professionista che vanta competenze e un’esperienza uniche nel diritto amministrativo. Nella crescita dello Studio, la partnership di Antonio e l’ingresso di Nicola e Maria Gabriella assumono un’importanza fondamentale, consentendo di rafforzare e mettere a servizio dei nostri Clienti una sinergia che negli anni ha già dato risultati molto soddisfacenti, in una materia importante in molti ambiti e, in particolare, nella gestione dei rapporti della nostra Clientela finanziaria con le Autorità di vigilanza e nei procedimenti e giudizi amministrativi connessi, anche avanti al Consiglio di Stato, nonché nel real estate, ambiti nei quali lo Studio è molto impegnato”, commentano i co-managing partner.



Con l’ingresso di Antonio Papi Rossi, il numero di soci di FIVELEX sale a 14.