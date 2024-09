FIVERS Studio Legale e Tributario: nuova sede a Milano

FIVERS Studio Legale e Tributario annuncia il trasferimento della sede di Milano da via degli Omenoni 2 a via Paleocapa 5. I nuovi uffici occupano l’intero stabile di via Paleocapa 5, ideato e ristrutturato coerentemente con l’approccio di forte attenzione alla definizione e realizzazione di obiettivi ESG che lo Studio persegue dal 2018, con impegno sempre crescente.

La scelta della nuova sede riflette la necessità di dotarsi di ambienti più ampi, in funzione della crescita che ha caratterizzato lo Studio negli scorsi anni e di quella ulteriormente attesa nonché la volontà di migliorare la sede lavorativa del capoluogo lombardo, dedicando parte dell’immobile ad ambienti comuni allo scopo di favorire l’aggregazione tra le persone, la vivibilità e la fruibilità dei luoghi di lavoro.

“Attraverso i nuovi uffici vogliamo garantire a tutti i professionisti e dipendenti un ambiente di lavoro ancora migliore, con una organizzazione degli spazi e una logistica pensate per rendere più piacevole la permanenza in Studio e agevolare i trasferimenti casa-lavoro. Gli spazi maggiori e più efficienti di via Paleocapa 5 sono ovviamente anche funzionali a consentire l’ulteriore crescita dello Studio alla quale stiamo lavorando” commentano i co-managing partner di FIVERS Studio Legale e Tributario.

Il trasferimento nella nuova sede di Milano nel decimo anniversario dello Studio, segue di soli 6 mesi l’apertura degli uffici di Roma, in Piazzale delle Belle Arti 6, e segna un ulteriore traguardo nel percorso di crescita che ha caratterizzato lo Studio sin dalla sua fondazione.