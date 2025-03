Fivers nella vendita di Dispell Agic (competitoor) al gruppo Deda

Renato Giallombardo, Luca Spagna

FIVERS Studio Legale e Tributario ha assistito Dispell Magic, azienda di Carpi (Modena) nata nel 2016 e più nota con il nome di Competitoor, che realizza soluzioni di price intelligence e analisi della concorrenza basate su intelligenza artificiale destinate al settore dell’e-commerce, ed i suoi soci nella vendita di una quota di maggioranza nel capitale sociale al Gruppo Deda, noto gruppo tecnologico a capitale interamente italiano, che accompagna le imprese pubbliche e private nel proprio percorso di digitalizzazione.

In particolare, la piattaforma software proprietaria Competitoor, basata su machine learning e deep learning e in grado di elaborare attività complesse come il riconoscimento semantico dei dati e l’analisi storica delle fluttuazioni dei prezzi, andrà a rafforzare gli asset di Deda Stealth, la divisione del Gruppo focalizzata sulle soluzioni per il retail e l’e-commerce.

Una quota di minoranza di Dispell Magic/Competitoor resta tutt’ora in capo al suo fondatore, Maximilian Lanaro, e all’attuale CEO, Maurizio Catellani.

FIVERS ha assistito Dispell Magic e i suoi soci, per tutti gli aspetti legali e contrattuali legati alla vendita della società, con un team guidato da Renato Giallombardo, partner e responsabile della sede di Roma, e composto da Luca Spagna, managing associate, e Gabriele Cianfanelli, trainee.

Il Gruppo Deda è stato assistito dal general counsel, Gabriele Caruso.