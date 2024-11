Fondo patrimoniale, chi riguarda e quando si scioglie

la QUESTIONE Il fondo patrimoniale si riferisce alla famiglia nucleare o parentale? E’ idoneo a sottrarre i beni ai creditori? È possibile costituirlo nell’ambito delle unioni civili? Come si atteggia il regime di pubblicità e opponibilità?

L’istituto

Il fondo patrimoniale viene identificato come una convenzione matrimoniale che può essere stipulata dai coniugi, sia in regime patrimoniale di comunione legale di beni ovvero di separazione dei beni. L’istituto del fondo patrimoniale non assurge ad autonomo soggetto di diritto, con la conseguenza che non è centro di imputazione della proprietà dei beni. L’intervento di un soggetto terzo, individuo distinto dai coniugi, come costituente il fondo patrimoniale consente, in via esemplificativa, ai genitori...