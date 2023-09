Forfettari, i dati del quadro RS entro il 30 novembre 2024 di Giovanni Parente









Dopo la pioggia di proteste da parte dei professionisti dei giorni scorsi, arriva una soluzione per evitare la corsa ai ravvedimenti e all’invio delle dichiarazioni integrative del modello 2022 (anno d’imposta 2021). Il tentativo di trovare una mediazione tra gli obblighi informativi sui costi sostenuti dai forfettari da indicare nel quadro RS di Redditi e la necessità di non gravare su intermediari abilitati e contribuenti (mentre è in pieno movimento la giostra della campagna dichiarativa 2023 ...