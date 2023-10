Francesca Rosetti entra in Ristuccia Tufarelli & Partners come Of Counsel

Francesca Rosetti









Francesca Rosetti entra in Ristuccia Tufarelli & Partners per rafforzare e contribuire allo sviluppo e alla crescita nei settori Corporate e Compliance. Ha un’esperienza trentennale di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale nel settore del diritto commerciale e societario, in ambito nazionale ed internazionale. Assiste clienti in diversi settori merceologici e di servizi e ha maturato un’ampia esperienza in materia di governance e compliance per società quotate e non. Si è occupata anche di riorganizzazioni societarie, ristrutturazione del debito di Gruppi in crisi e di procedimenti arbitrali.



Presiede ed è membro di Organismi di Vigilanza di grandi aziende operanti nei settori Fashion e Luxury, Energy e Gaming.



Prima di entrare nello Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners ha collaborato con importanti studi italiani e internazionali e proviene da Fieldfisher dove è stata Partner responsabile delle aree Corporate e Governance Risk e Compliance della sede di Roma.



Lo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners è una boutique indipendente che si occupa, in particolare, di diritto amministrativo, degli appalti e dei contratti pubblici, di diritto dell’informatica e delle telecomunicazioni, di diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria, di diritto commerciale e societario, di privatizzazioni, processi di e-government e tutela dei dati personali.



Con l’ingresso dell’avv. Rosetti, lo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners conta 20 professionisti, inclusi 6 soci e 3 Of Counsel, nelle sedi di Roma e Milano.