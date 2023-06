Francesco Puntillo nuovo Head of Legal and Corporate Affairs di Enel

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni annuncia che il Socio Francesco Puntillo assumerà la carica di Head of Legal and Corporate Affairs di Enel









Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni annuncia che il Socio Francesco Puntillo assumerà la carica di Head of Legal and Corporate Affairs di Enel.

In Gianni & Origoni Francesco Puntillo ricopriva la carica di membro del Comitato Esecutivo ed era co-responsabile del Dipartimento Energia e Infrastrutture.

Esperto in diritto societario, con una profonda ed estesa esperienza nel settore dell'energia, Puntillo è stato coinvolto nelle operazioni più rilevanti in tale settore in relazione a tutte le attività della filiera dell'elettricità e del gas naturale, anche nel contesto della transizione energetica. Riconosciuto come uno dei massimi esperti nel settore dell'energia, è menzionato nelle più importanti directory legali internazionali.

In Gianni & Origoni sin dal 2009, con cui ha percorso una parte importante del proprio cammino professionale, ha ricoperto incarichi di governance all'interno dello Studio, contribuendo allo sviluppo e all'affermazione del Dipartimento Energia e Infrastrutture, uno dei dipartimenti di settore più ampi e strutturati in Italia ed Europa, e al suo posizionamento tra i leader del mercato legale.

Francesco Gianni, Senior Partner dello Studio, ha affermato: " Siamo molto grati a Francesco per la competenza, l'impegno e i risultati raggiunti in GOP, e desideriamo ribadirgli la nostra amicizia, con l'augurio di ogni successo per questa nuova, importante sfida, che siamo certi lo porterà verso nuovi traguardi."

Con Francesco Puntillo entrano nella Direzione Affari Legali e Societari di Enel anche Francesco Bruno e Angelo Crisafulli, entrambi provenienti dal Dipartimento Energia e Infrastrutture di Gianni & Origoni.

Il dipartimento Energia e Infrastrutture dello Studio, composto da 45 professionisti, continuerà ad essere guidato dal Socio Ottaviano Sanseverino.