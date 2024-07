Freshfields e Advant NCTM nel finanziamento “green” a sostegno della crescita di EuroGroup Laminations S.p.A.

Francesco Lombardo

Freshfields ha assistito EuroGroup Laminations S.p.A., leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, nella sottoscrizione di quattro contratti di finanziamento bilaterali rispettivamente con Intesa Sanpaolo – Divisione IMI/CIB, UniCredit, BNL BNP Paribas e Deutsche Bank, per un ammontare complessivo pari a 140 milioni di euro.

I finanziamenti (suddivisi in quattro linee di credito c.d. term, quattro linee di credito c.d. term SACE e quattro linee di credito revolving) si pongono in linea con la più ampia strategia di crescita ed espansione del gruppo a sostegno della crescita futura, tesi a ottimizzare la struttura finanziaria concentrando a livello della capogruppo della gestione del debito aumentandone la vita media, nell’ottica di una maggiore flessibilità ed efficienza operativa. Una parte di ciascun finanziamento bilaterale è assistita da Garanzia SACE Green e sarà utilizzata per il perseguimento dell’obiettivo 1 (Mitigazione dei cambiamenti climatici) dell’Elenco Obiettivi Ambientali.

Il team multidisciplinare di Freshfields è stato coordinato dai partner Giancarlo D’Ambrosio e Francesco Lombardo con un team composto dalla counsel Valentina Armaroli e Costanza Avara per i profili finance, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Toni Marciante e dall’associate Costanza Cascone.

Le banche finanziatrici sono state assistite da Advant NCTM con un team multidisciplinare guidato dal counsel Giuseppe Buono e composto dagli associate Davide Brollo e Paolo Porena e dalla Dott. Letizia Grandi per i profili finance, nonchè dal counsel Andrea Mantellini per i profili fiscali.