Funzioni dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001

L’evento promosso da A.N.F. Roma si terrà il prossimo 23 ottobre sulla piattaforma ZOOM









Si terrà il prossimo 23 ottobre dalle 14,00 alle 16,00 il webinar dal titolo

“RUOLO E FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231/2001” , organizzato da A.N. F. Roma.



L’evento, libero e gratuito, si svolgerà sulla piattaforma ZOOM.



Durante il webinar saranno presentate le funzioni dell’Organismo di Vigilanza, interno all’azienda e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, come previsto dal D.lgs. n. 231/2001. Si discuterà quindi dei rapporti dell’O.d.V. con gli organi societari e delle possibili interferenze con il codice della crisi d’impresa.



Si analizzeranno successivamente i requisiti e le incompatibilità dei membri dell’O.d.V. con un focus finale sugli ultimi arresti giurisprudenziali in tema di D.lgs. n. 231/2001



Per partecipare al webinar è necessario iscriversi compilando il form di registrazione . Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione.



Sono stati riconosciuti n. 2 crediti formativi ordinari ad A.N.F. Nazionale .

Media Partner Il Sole 24 ORE



CONSULTA IL PROGRAMMA