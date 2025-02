GA (Grimaldi Alliance), Banca Finint e Molinari nella composizione negoziata di Bedeschi S.p.A.

Francesco Rodelli, Alessandro Fontana

Bedeschi S.p.A., storica azienda italiana leader nel settore della movimentazione di materiali e realizzazione di impianti per laterizi, ha comunicato di aver positivamente concluso il percorso di composizione negoziata della crisi d’impresa intrapreso nel mese di marzo 2024. In tale contesto, la Società ha avviato un percorso di trattative con i propri creditori, conclusesi con la sottoscrizione di accordi di ridefinizione dell’esposizione debitoria ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c), CCI. La positiva conclusione della composizione negoziata ha permesso, in particolare, di perfezionare un aumento di capitale di complessivi 19,8 milioni di euro al quale ha preso parte Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese (strumento finanziario promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia).

Gli advisor

Nel contesto della composizione negoziata e della più ampia operazione di rilancio industriale, la Società si è avvalsa di GA quale advisor legale, con un team guidato dal partner Massimo Zappalà e composto dal counsel Francesco Rodelli (foto) e dall’associate Silvia Marchiori, mentre Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha agito quale advisor finanziario, con un team composto da Daniele Rossi, Head of Debt Advisory, Gianluca Pellicani, associate, e Alvise Schiavon, senior analyst.

I creditori finanziari sono stati assistiti dallo studio legale Molinari, con un team guidato dal partner Alessandro Fontana (foto) e composto dagli associate Giuliano Decorato e Ada Gabriela Lubinu.

Invitalia è stata assistita da un team legale guidato dal Prof. Gustavo Olivieri e dagli avvocati Stefano Calabretta e Carlo Natale, che ha agito unitamente al team di legali interni dell’Agenzia, composto dall’avv. Mario Pietro Cascavilla con il supporto di Giacomo Troiano e Daniele Giangaspero.

Il ruolo di esperto nella composizione negoziata è stato svolto dal dott. Maurizio Nardon, iscritto all’elenco degli esperti presso la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo