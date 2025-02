GA (Grimaldi Alliance) con Stefanplast S.p.A. nell’acquisizione di Giganplast

Manuel Seminara

GA, studio legale e fiscale internazionale con 12 sedi in Italia e uffici diretti a New York, Lugano, Bruxelles, Londra e Parigi, e professionisti presenti in oltre 70 giurisdizioni, con un team della sede di Treviso formato da Manuel Seminara (foto), Riccardo Manfrini ed Elisabetta Crocetta ha assistito Stefanplast S.p.A., società vicentina specializzata nel settore della produzione di articoli in plastica per i settori casalingo, giardino e piccoli animali, nell’acquisizione del 100% del capitale di Giganplast S.r.l., storica società lombarda attiva nella produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti per l’industria alimentare, il settore alberghiero e la ristorazione.

Oltre a GA, Stefanplast si è avvalsa per gli aspetti contabili, finanziari e fiscali della consulenza dello Studio Lotto di Vicenza, con Renzo Lotto e Lorenzo Verlato, e dello Studio Consimp di Treviso, con Marco Della Putta e Alessandro Perin.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio Teruzzi di Agrate Brianza, con Francesco Teruzzi e l’Avv. Ilaria Brambilla.