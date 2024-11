Gara articolata in più lotti, l’annullamento del bando con riferimento al singolo lotto produce effetti “erga omnes”

In caso di una procedura di gara articolata in più lotti, l’annullamento giurisdizionale del bando, anche se pronunciato con riferimento a uno solo dei lotti, produce inevitabilmente effetti su tutti i lotti della procedura. Non è quindi necessario valutare di volta in volta se la procedura sia unitaria o meno. Da un lato, infatti, il bando ha la natura di atto amministrativo generale, il cui annullamento ha effetti erga omnes; dall’altro, la suddivisione in lotti non incide sulla natura unitaria...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi