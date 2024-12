Garbe acquisisce da Aquila Capital un’area ready-to-build di oltre 260mila mq a Tortona. Gli studi coinvolti

Valentina Marengo, Patrizia Liguti

Garbe Industrial Real Estate Italy, primario operatore nel settore immobiliare logistico e industriale, ha completato l’acquisizione di un terreno edificabile pronto per lo sviluppo avente una superficie di circa 265.000 mq a Tortona, in provincia di Alessandria, da società riconducibili a fondi gestiti da Aquila Capital, società tedesca di asset management.

L’area è già dotata di tutti i permessi e le autorizzazioni per l’avvio dei lavori e sarà ivi realizzato un immobile logistico di 102.000 mq. Il progetto, che prevede un piano di sviluppo della durata di 16 mesi, sarà certificato LEED Platinum con l’obiettivo di puntare ai più elevati standard di qualità e sostenibilità costruttiva.

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito Garbe nell’acquisto dell’area da Aquila Capital e nella definizione dei rapporti con il general contractor per lo sviluppo dell’iniziativa con un team multidisciplinare guidato dalla partner Valentina Marengo e composto dagli avvocati Erika Mazzeo e Chiara Sciaraffa, rispettivamente per i profili investment e construction, dalla partner Carmen Chierchia, dall’avvocato Sabrina Calatroni e da Samuele Belfrond per gli aspetti di diritto amministrativo e dalla partner Carlotta Benigni per i profili fiscali.

Chiomenti ha prestato assistenza ad Aquila Capital in tutte le fasi dello sviluppo immobiliare, dall’acquisizione dell’area all’ottenimento dei relativi permessi e autorizzazioni, nonché nella successiva vendita a Garbe. La partner Patrizia Liguti ha coordinato un team multidisciplinare composto dal senior associate Luca Cerciello e dagli associate Nicola Iannone, Maria Petrone, Bojan Mustafic e Roberto Nolé per i profili transaction e real estate e dalla counsel Katia Zulberti e dal senior associate Riccardo Cecatiello per i profili di diritto amministrativo.