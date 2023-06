Gattai, Minoli, Partners nell'acquisizione da parte di Parkinge del ramo di azienda di Tratto S.r.l.

Carla Mambretti









Gattai, Minoli, Partners nell'acquisizione da parte di Parkinge del ramo di azienda di Tratto S.r.l. preposto alla gestione, in regime di concessione, di un'infrastruttura adibita a parcheggio nel Comune di Torino.



Gattai, Minoli, Partners ha agito in qualità di advisor legale di Parkinge S.r.l. (subholding operativa del Gruppo Arpinge dedicata al settore parcheggi e alla mobilità) nell'acquisizione del ramo d'azienda di titolarità del venditore Tratto s.r.l., preposto alla gestione in regime di concessione di un'infrastruttura adibita a parcheggio nel Comune di Torino dotata di sistemi per la ricarica dei veicoli elettrici, costituita da circa 220 posti auto a rotazione e affidata in gestione all'operatore internazionale Apcoa.



Gattai, Minoli Partners ha assistito Parkinge con un team composto dal partner Carla Mambretti (in foto), dal senior associate Federico Montorsi e dal trainee Filippo Sanzogni per tutti gli aspetti corporate M&A, dal partner Nicola Gaglione e dall'associate Eleonora Banfi per i profili finance e dal counsel Micaela Tinti e dall'associate Elena Martignoni per gli aspetti concessori e di diritto amministrativo.



Per quanto attiene agli aspetti fiscali e tributari dell'operazione di acquisizione, Parkinge è stata assistita dallo studio Cisternino Desiderio & Partners, con un team composto dal partner Christian Cisternino e dall'associate Daniela Maselli.