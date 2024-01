Gattai, Minoli, Partners e Legance nell’ingresso del fondo EIP in Eni Plenitude

Damiano Battaglia, Jacopo Ceccherini, Filippo Troisi, Stefano Bandini

Gattai, Minoli, Partners ha agito in qualità di advisor legale di ENI nella finalizzazione dell’accordo tra Eni, Plenitude e il fondo svizzero Energy Infrastructure Partners (Eip), quest’ultimo assistito da Legance, per l’ingresso di Eip nel capitale sociale di Plenitude di EIP attraverso un aumento di capitale fino a 0,7 miliardi di euro che, dopo l’operazione, sarà pari a circa il 9% del capitale sociale della società. In particolare, le parti hanno concordato che l’importo iniziale dell’aumento di capitale sia di 0,5 miliardi di euro, con l’opzione per EIP di salire a 0,7 miliardi di euro entro l’inizio del 2024.

L’operazione equivale a un Equity Value di Plenitude post money di circa 8 miliardi di euro e a un Enterprise Value di oltre 10 miliardi di euro.

Gattai, Minoli, Partners ha assistito ENI e Plenitude lavorando al fianco del team legale di Eni composto dagli avvocati Stefano Speroni , Federica Andreoni e Michele Ausiello, e del team legale di Plenitude composto dagli avvocati Nicolò Mariani e Lucia Avolio.

Gattai, Minoli, Partners ha agito con un team composto, per i profili corporate, dai partner Bruno Gattai, Giovanni Santangelo e Damiano Battaglia e dal senior associate Jacopo Ceccherini e dall’associate Giacomo Taidelli, per i profili Antitrust dal Partner Silvia D’Alberti e dall’associate Anna Lizzi. Gli aspetti di due diligence legale sono stati seguiti dal due diligence team coordinato da Clara Balboni e Giuseppe Accogli.

Legance ha assistito Eip con un team composto dal senior partner Filippo Troisi, dal senior counsel Stefano Bandini, dal counsel Federico Borgogno, dal senior associate Andrea Palatini e dall’associate Emanuele Calì, nonché dal partner Tommaso Bernasconi e dal managing associate Andrea Mazzola.