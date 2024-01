Gattai, Minoli, Partners nella IPO di Lemon Sistemi S.p.A.

Edoardo Brillante

Gattai, Minoli, Partners ha assistito come deal counsel Lemon Sistemi S.p.A. nell’operazione di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Lemon Sistemi S.p.A., che controlla al 100% Lemon Go S.r.l., si occupa di progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici e di accumulo, nonché della progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico, rivolgendosi a clienti retail (B2C) e società medio/piccole industriali e commerciali (B2B), prevalentemente in Sicilia. La società è un operatore qualificato e specializzato nello svolgimento di attività di progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia derivante da fonte solare e di impianti termici mediante l’impiego di fonti rinnovabili.

Il prezzo di offerta per azione è stato fissato in Euro 1,47 e l’inizio delle negoziazioni è previsto per giorno 29 dicembre 2023.

Lo studio legale Gattai, Minoli, Partners ha assistito come deal counsel Lemon Sistemi S.p.A. e Banca Finnat Euramerica S.p.A. (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist) con un team coordinato dal counsel Edoardo Brillante e composto dagli associate Simona Siciliani e Edoardo Barretta. Le attività di due diligence legale sono state coordinate dal counsel Nicola Martegani.