Gattai, Minoli, Partners pubblica il primo Bilancio di Sostenibilità









Gattai, Minoli, Partners, principale studio legale d'affari italiano con 230 persone, tra staff e collaboratori, e due sedi a Milano e Roma, ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità con l'obiettivo di rappresentare e rendicontare le diverse iniziative avviate nel 2022, nonché l'impegno dello studio verso i diversi stakeholders.



Il Bilancio ha preso il via dall'analisi di materialità, condotta presso 150 risorse interne, tra collaboratori e staff, 25 soci e 90 clienti nazionali e internazionali, al fine di comprendere le priorità da affrontare per rispondere alle aspettative di tutti gli stakeholders, interni allo Studio o esterni.



L'analisi ha evidenziato quanto i temi legati alle persone siano considerati imprescindibili sia secondo la prospettiva dei soci sia degli altri stakeholder, al pari del tema dell'inclusione e delle tematiche ambientali.



In termini di inclusione, in particolare, lo Studio ha avviato un progetto molto importante nell'area di Milano denominato "Gattai, Minoli, Partners: Diritto allo Studio" e finalizzato a contribuire ad affrontare uno dei principali problemi del nostro Paese, ossia la totale mancanza di "ascensore sociale", che fa sì che non tutti i talenti abbiano davvero l'opportunità di emergere.



Il progetto, sviluppato in partnership con la Fondazione di Comunità Milano, l'Ufficio Scolastico Territoriale, l'Università degli Studi di Milano e alcuni istituti scolastici provenienti dalle aree di rischio, è orientato a finanziare la possibilità di ottenere la laurea in giurisprudenza per quattro giovani meritevoli all'anno e ad avviarli nel mondo del lavoro, con un contratto garantito di due anni con lo studio, equamente retribuito.



Le iniziative interne allo Studio si sono invece orientate principalmente su:

• promozione di spazi aperti al confronto e allo scambio reciproco di conoscenze;

• promozione della flessibilità compatibilmente con gli impegni previsti;

• supporto per la gestione della genitorialità e della famiglia;

• assicurazione sanitaria per tutti i collaboratori;

• valorizzazione del contributo di ognuno;

• sicurezza, pulizia e qualità dei luoghi di lavoro.



Sul tema della genitorialità è previsto il "Maternity Leave" per cui lo Studio corrisponde un'integrazione del trattamento economico erogato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, salvo diverse intese, fino a concorrenza del reddito professionale della Collaboratrice. E' inoltre previsto un "Parental leave" e, come ulteriore misura a sostegno delle famiglie e della genitorialità, lo Studio riconosce un bonus economico una tantum di euro 2.000 ad ogni professionista in occasione della nascita o adozione di un figlio.



Per seguire con serietà lo sviluppo della strategia in ambito ambientale è stato creato il Green Committee, composto da 3 partner e 3 membri dello staff. Nel corso del 2022 è stata ottenuta la Certificazione 14064 (carbon Footprint). A febbraio del 2022, presso il CIRFOOD District di Reggio Emilia, si è svolta la cerimonia di consegna dei primi 12 attestati dei Crediti di Sostenibilità alle aziende, tra cui il nostro studio, che hanno sostenuto il progetto del Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.



Lo studio ha inoltre contribuito a supportare alcune attività dell'associazione Cometa che aiuta i ragazzi formandoli attraverso speciali percorsi di studio e accompagnandoli nel mondo del lavoro e il progetto Arca che, tra le tante iniziative, offre un primo aiuto concreto e immediato alle persone senza fissa dimora con le unità di strada e cucina mobile.

"Il bilancio di sostenibilità ci consente – ha affermato Bruno Gattai, Managing Partner di Gattai, Minoli, Partners - di prendere coscienza di quanto abbiamo fatto e di interrogarci su quello che intendiamo fare per rendere ancora più concreto il nostro impegno e la nostra attenzione verso i temi della sostenibilità.



"Tra le diverse iniziative avviate – ha concluso Bruno Gattai – siamo orgogliosi dell'iniziativa volta a sostenere giovani del territorio milanese, che altrimenti non potrebbero proseguire gli studi, consentendogli di accedere agli studi universitari prima e alla professione legale poi. Un'iniziativa di ascensore sociale che risponde a un bisogno del territorio, a una criticità del nostro settore, in un ambito coerente con la nostra attività."



Il bilancio può essere scaricato al seguente link: https://www.gattai.it/wp-content/uploads/documenti/Gattai-Minoli-Partners-bilancio-sostenibilita-2022.pdf