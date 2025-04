GD N. 15/2025 - Quella vita tormentata delle intercettazioni

Dal rilancio delle norme per l'affidamento condiviso dei figli di genitori separati alla durata delle intercettazioni che in caso di reati legati alla criminalità organizzata resta fuori dal nuovo limite dei 45 giorni di ascolto. E poi, novità importanti in tema di responsabilità dei sindaci delle società e ulteriore differimento per le imprese non grandi di assicurarsi contro i rischi catastrofali. Sul contributo unificato il ministero della Giustizia attraverso una circolare conferma che l'omesso...

