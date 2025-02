Gianni & Origoni, Squire Patton e Ashurst nell’investimento di Fitex Capital in Napolillo Industry

Gerardo Carbonelli, Giovanni Gila, Daniela Sabelli, Juancarlos Pirani, Riccardo Rossi

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Fitex Capital, search fund italiano fondato da Daniele Schiavello e Giulio Marini, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Napolillo Industry, società capitolina attiva nei servizi di lavanderia industriale a favore di strutture alberghiere, resort e spa, dalla famiglia Napolillo, la quale, tramite la propria holding familiare, ha reinvestito in Fitex Capital insieme agli altri investitori del search fund.

L’acquisizione è stata finanziata da Illimity Bank e Anima Alternative SGR, assistite dallo studio legale internazionale Ashurst

Fitex Capital è stata assistita da GOP con un team guidato dal partner Gerardo Carbonelli, coadiuvato, per i profili societari, dagli associates Giovanni Gila e Claudio Asciolla, e per i profili lavoristici, dal partner Emanuele Panattoni e dall’associate Silvia Sartori. GOP ha anche seguito tutti gli aspetti relativi al financing dell’operazione, con un team composto dal partner Antonio Amoroso e dall’associate Giovanni Bica. Eptalex – Garzia Gasperi & Partners, con il founding partner Carlo Garzia, il partner Giacomo Petrizzelli e l’associate Francesca Mereu, ha assistito Fitex Capital per la due diligence e gli aspetti fiscali dell’operazione.

La famiglia Napolillo è stata assistita da Squire Patton Boggs con un team composto dalla partner Daniela Sabelli, dal senior associate Juancarlos Pirani e dall’associate Francesco Cieri, nonché dallo studio MLS per la consulenza fiscale.

Illimity Bank e Anima Alternative SGR sono state assistite da Ashurst, con un team composto dal partner Riccardo Rossi e dagli associate Aurora Pignalosa e Marco Sangiorgi.