Giliberti Triscornia e Associati, EY, Andersen e Studio Gualdani nell’acquisizione di Eli-Dent Group da parte di DD Group DD Group, gruppo leader nella distribuzione di prodotti, attrezzature e servizi per il settore dentale in Europa, portfolio company del gruppo Sun European Partners, LLP ha acquisito dalla famiglia Salvi Eli-Dent Group S.p.A. distributore di riferimento per materiali di consumo, prodotti farmaceutici e piccole attrezzature per studi dentistici e laboratori odontotecnici.