Giliberti Triscornia e Associati al fianco di Morato Group

L'operazione rappresenta per Morato Group un'opportunità di ulteriore sviluppo sui mercati esteri, che già oggi generano circa il 50% del fatturato del gruppo, grazie ad un prodotto tipico del Made in Italy come la pinsa romana e la possibilità di offrire a tutti i clienti del mercato domestico un prodotto unico nel suo genere in termini di qualità









Morato, player di riferimento del mondo della panificazione guidato da Stefano Maza conferma l'ingresso nel capitale di La Spiga Food, azienda pioniera nel portare in Gdo la vera pinsa romana cotta a legna, con una quota del 55%. Luciano Spigone e Egisto Palmitesta, soci fondatori di La Spiga Food, continueranno a detenere una quota di partecipazione del 45%.

Morato Group si è avvalso di Giliberti Triscornia e Associati per l'assistenza e la due diligence legale sull'operazione, seguita dal socio Federico Fischer e dalla counsel Camilla Peri.

