Giovanardi ottiene la certificazione ISO 9001:2015

Carlo Alberto Giovanardi

Giovanardi Studio Legale ha conseguito la certificazione internazionale ISO 9001:2015 relativamente alle attività di assistenza legale internazionale e consulenza a favore di enti pubblici e privati, da parte di Q-AID Europe, società leader di certificazione che opera in conformità alle norme Internazionali per gli Organismi di Certificazione e alle Linee Guida IAF – International Accreditation Forum, offrendo inoltre una serie di certificazioni, attestazioni di conformità e servizi GREEN orientati alla tutela ed alla promozione di buone pratiche in ambito di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.Lo standard ISO 9001 è l’unica norma conosciuta livello internazionale per garantire la qualità dei servizi e prodotti a tutela dei consumatori e si rivolge a qualunque tipologia di azienda, di qualunque settore, e l’ottenimento della certificazione sottolinea l’impegno e la serietà di Giovanardi nel garantire il miglior servizio qualitativo e l’allineamento alle best practice internazionali.

Rilasciata a dicembre 2023, la certificazione assicura ai clienti dello Studio, estendendone il perimetro di qualità alle sue sedi di Milano e di Genova, l’osservanza di elevati standard qualitativi nella gestione del business effettuato nel contesto della consulenza legale di natura giudiziale e stragiudiziale in tutti i settori del diritto di impresa.

La scelta di certificarsi rappresenta il punto di partenza per la transizione culturale necessaria in Studio, una cultura manageriale nella gestione dell’organizzazione interna che permette di efficientare i processi e le risorse interne. Inoltre permette lo sviluppo del brand verso il mercato ed è da sempre una scelta anche strategica, che permette allo Studio di presentarsi ai grandi committenti di Litigation, M&A, Restructuring & Insolvency e di NPL con procedure efficienti e organizzate, rendendo strutturale una attitudine dello Studio che Carlo Alberto Giovanardi, Managing Partner di Giovanardi, ha così commentato: “L’ottenimento della certificazione ISO 9001 è testimonianza della serietà del nostro Studio, che tra le altre cose proprio in questi giorni festeggia il primo anno della nuova sede di Milano, nel cuore del centro storico, in Via Amedei, 9. Questa certificazione, insieme alle altre nostre azioni, anche in ambito sostenibilità e ESG, testimonia il consolidamento di un sistema qualità a presidio di uno sviluppo sostenibile con un orizzonte di lungo periodo e di continuo miglioramento”.